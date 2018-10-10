İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'dan çalınan otomobil Bafra'da parçalanmış halde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir depoda, İstanbul’dan çalıntı otomobil parçalanmış halde buldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir depoda, İstanbul'dan çalıntı otomobil parçalanmış halde buldu.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak'ta bulunan bir depoda arama yaptı. Yapılan aramada yaklaşık 15 gün önce İstanbul Esenyurt'tan çalındığı belirlenen 2015 model otomobil parçalanmış bir vaziyette bulundu. Deponun karşı arasında da otomobile ait parçalar kamyonet üzerinde ele geçirildi. Olayın şüphelisi olarak aranan Erdal Y. isimli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.