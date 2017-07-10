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10 Temmuz 2017 13:31

İstanbul’dan gezmek için çaldığı otomobille Samsun’da yakalandı

İstanbul’da çalıştığı yıkama yağlama servisine temizlik için bırakılan otomobili çalarak gezmek için memleketi Samsun’a gelen genç kovalama sonucu yakalandı.

İstanbul’dan gezmek için çaldığı otomobille Samsun’da yakalandı

10 Temmuz 2017 13:31


Olay, İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Ç.(34) 34 JA 6820 plakalı otomobilini yıkayıp temizlenmesi için oto yıkama servisine bıraktı. Serviste çalışan Samsunlu Erhan Ş.(27) söz konusu otomobilin anahtarını alıp çalarak gezmek için memleketi Samsun’a geldi. Samsun’da arkadaşları E.İ. ve E.Ö.’yü telefonla arayarak gezmek için buluşan Erhan Ş., Atakum ilçesinde gezerlerken Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracın çalıntı olduğuna dair ekipleri bildirince Samsun polisi aracın peşine düştü.


Polislerin peşine düştüğü Erhan Ş. kovalama sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Erhan Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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