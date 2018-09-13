İstanbul'dan gezmek için geldiği Samsun'da kazada öldü

İstanbul'dan tur otobüsü ile gezmek için Samsun'a gelen bir kişi yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D.(30) idaresindeki 55 AE 089 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 60 yaşındaki Burhan Usta'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan Burhan Usta, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Burhan Usta'nın İstanbul'dan tur otobüsü ile Karadeniz'i gezmek için Samsun'a geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.