İstanbul’dan Samsun’a gelen uyuşturucu tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, İstanbul’dan Samsun’a yola çıktıkları belirlenen ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminalinde M.D. (28) ve M.M. (35) adındaki şüphelileri yakalayan ekipler, 480 adet ekstacy hap ve 320 gram esrar maddesi de ele geçirdi.

Ekipler tarafından gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.