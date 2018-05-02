İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda İstanbul’dan uyuşturucu madde getirerek Samsun’da piyasaya sürecekleri bilgisini aldığı Özkan Z. ve Yunus A.’yı yapılan takip sonucu Samsun otogarında otobüsten inince yakaladı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde ve ellerindeki çantada yapılan aramada 482 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 85 gram skunk maddesi ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Özkan Z. ve Yunus A., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.