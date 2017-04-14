İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken yakalandılar

Olay, İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışması sonucu, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirecekleri tespit edilen Murat U. (37), Erkan V. (28) ve Halil Y. (30) adındaki 3 şüpheli, kendi otomobilleriyle Samsun’a giriş yaptığı sırada sıkı takibe alındı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler iddiaya göre otomobilin içinde bulunan esrar paketlerini dışarı atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durdurularak şüpheliler gözaltına alındı. Otomobil içinde yapılan aramada 10 kilo esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.