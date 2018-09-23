İstanbul'dan yolcu otobüsü ile 1,5 kilo bonzai getirirken yakalandı

İstanbul'dan yolcu otobüsü ile 1,5 kilo bonzai getiren şahıs ile uyuşturucuyu karşılayan 2 kişi, Samsun polisinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun'a bonzai adlı uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Narkotik ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Onur Y.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsünü Samsun'un Havza ilçesinde durdurdu. Gözaltına alınan Onur Y.'nin çantasında yapılan aramada 3 paket içinde 1,5 kilo bonzai ele geçti. Onur Y. ile buluşmak için otomobille Samsun'dan Havza ilçesine giden Mehmet K. ve Yusuf Ç. de Havza'da yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan Havza Adliyesine sevk edildi.