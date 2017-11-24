İstanbulspor ve Samsunspor 33. randevularına çıkacak

randevularına çıkacak.

İstanbulspor ve Samsunspor, resmi müsabakalarda en son 13 Eylül 2003’de Samsun’da karşılaştı. Samsunspor’un başında Gigi Multescu’nun, İstanbulspor’un başında ise Aykut Kocaman’ın olduğu müsabaka 3-3’lük eşitlikle sona ermişti. Bu iki takım cumartesi günü oynayacakları müsabaka ile 14 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

Bu 2 takım daha önce 32 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçlarda İstanbulspor 9 kez rakibine üstünlük sağlarken, Samsunspor ise 11 galibiyet aldı. 12 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı. İstanbul’da oynanan 16 karşılaşmada ev sahibi takım 4 galibiyet alırken, Samsunspor deplasmanda 5 kez kazandı. 7 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

İki takım arasında bu zamana kadar oynanan maçlarda İstanbulspor rakip fileleri 32 kez havalandırırken, Samsunspor ise 35 kez fileleri sarstı. İstanbul’da oynanan 16 karşılaşmada İstanbulspor 15 gol atma başarısı gösterirken, Samsunspor deplasmanda 16 gol attı.

Karşılaşma öncesinde İstanbulspor 17 puanla Play-off potasının hemen altında bulunuyor. Samsunspor ise 14 puanla küme düşme hattının üzerinde bulunuyor.

Cumartesi günü saat 13.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağatay Şahan yönetecek.