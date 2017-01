İtalyan delegeler OMÜ’de

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Erasmus Plus KA1 Öğretim Elemanları Hareketliliği” ile “Erasmus Plus KA2 Öğretim Elemanları ve Öğrenci Hareketliliği” projeleri için Samsun’da bulunan İtalyan delegeleri ağırladı.

İtalya’nın Taranto şehrindeki Aristosseno Lisesi Müdürü Salvatore Marzo ve öğretmenleri Ida Russo ve Severine Mafrica’dan oluşan İtalyan heyet; bu projelerle Türkiye ve İtalya arasında kültürel bir iş birliği programını hayata geçirmek istediklerini belirterek bu projelerin, iki ülkenin ortaklığı ve dostluğunu yansıtmasının yanı sıra aynı zamanda örnek olacak bir çalışma olacağına vurgu yaptılar.

Görüşmede ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Yabancı Diller Yüksekokulu Doç. Dr. Nalan Kızıltan da yer aldı.



“Türkiye’nin kültürel mozaiğine katkıda bulunmak istiyoruz”

Aristosseno Lisesi Müdürü Salvatore Marzo, söz konusu projelerle her iki ülkenin geleceğinde önemli bir yer tutan gençlerin milli değerlerini korumasını, gelenek ve göreneklerini paylaşarak geleceğe taşımalarını hedeflediklerini söyledi. Marzo, Türkiye’nin pek çok dini ve kültürü bünyesinde taşımakla birlikte dünya barışına katkı sağlayan bir ülke olduğunu kaydederek şöyle konuştu: “Türkiye Akdeniz Havzası’nda çok önemli bir yere ve işleve sahip. Hatta bu havzada birbirini tanımayan, birbirinden bihaber kuzenler var. Bizler bu kuzenlerin bir araya gelerek Türkiye’nin zengin kültürel mozaiğine katkıda bulunmalarını istiyoruz.”

Müdür Salvatore Marzo, OMÜ’nün modern ve çok büyük bir üniversite olduğunu kaydederek gün geçtikçe bu ilerleme ve gelişmesine devam edeceğine inandıklarını da sözlerine ekledi.



“OMÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri büyüyor”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise konuklarıyla yaptıkları bilgi ve tecrübe paylaşımının ve bu yönde imzalanacak protokolün OMÜ’nün uluslararasılaşma hedeflerini daha da büyüttüğüne dikkat çekerek bu adımları sıklaştırma gayreti içinde olacaklarını söyledi.

“Erasmus Plus KA1 Öğretim Elemanları Hareketliliği” ile “Erasmus Plus KA2 Öğretim Elemanları ve Öğrenci Hareketliliği” projeleri kapsamında Samsun’a gelen İtalyan delegeler, OMÜ ile en kısa sürede bu projeler çerçevesinde hazırlanacak protokole imza atacaklar. İtalyan heyet bunun yanı sıra Taranto Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü hayata geçirmek amacıyla Atakum Belediyesi’ni ziyaret ettiler.