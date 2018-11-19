İTÜ öğrencileri elektrik dağıtım teknolojileri hakkında bilgilendirildi

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitimler düzenlemekle birlikte üniversitelerle de işbirliği yaparak öğrencileri, sektör hakkında bilgilendiriyor.

YEDAŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Grubu öğrencilerini Teknik Gezi kapsamında misafir etti. SCADA Merkezini ziyaret eden öğrencilerle, dijitalleşme vizyonunu paylaştı. Teknolojide yaşanan gelişmelerle hizmet kalitesini daha ileriye taşımak için büyük önem kazanan akıllı şebeke sistemlerini anlattı. Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik çerçevesinde insanlara sürekli elektrik enerjisi sunmak için hayata geçirdikleri SCADA, AGİS, WFM (Mobil İş Gücü Yönetimi) hakkında detaylı bilgi verdi. Dijital dönüşüm kapsamında SCADA sistemine entegre edilen teknolojik ekipmanların, arızanın kısa sürede giderilmesi için sağladığı faydaları aktardı. YEDAŞ mühendislerinin geliştirdiği AGİS'in özelliklerini paylaştıktan sonra akıllı şebeke sistemlerinin geleceği üzerine öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Şebeke Yönetim Merkezi ve Dağıtım Merkezini yerinde incelemek amacıyla yola çıkan öğrencilere İş Sağlığı ve Güvenliği birimi eşlik etti. Yol boyunca dağıtım şebekesi, arıza, onarım, müşteri teknik hizmetleri ve tesis sürecinde çalışanların uyması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını anlattılar. Güvenli çalışma yöntemleri hakkında detaylı bilgi vererek güvenlik kültürünün iş hayatının yanı sıra hayatın her alanındaki önemini vurguladılar.

Öğrenciler şebeke unsurlarını yerinde görerek malzemeler ve birbirleri ile ilişkilerini öğrendiler

YEDAŞ Şebeke Yönetim Merkezini ziyaret eden İTÜ IEEE Öğrenci Grubu, Mobil İş Gücü Yönetimi (WFM) ile saha sürecinin, nasıl yönetildiğini yakından görme fırsatı buldular. Şebeke Yönetim Operatörlerinin SCADA ve AGİS üzerinden tespit ettikleri arıza ve kesintilere en yakın ekibin 1-2 dakika gibi kısa sürede nasıl yönlendirildiğini izlediler. Bir mahalle veya sokağa elektrik enerjisi sağlayan kaynakta herhangi bir sebeple arıza yaşanması durumunda farklı bir şebeke unsurundan SCADA sistemi marifeti ile kısa süre içerinde enerji verilmesi için yapılan işlemler hakkında bilgi aldılar.

İTÜ IEEE Öğrenci Grubu öğrencileri, YEDAŞ sahasında gerçekleştirilen Teknik Gezinin çok faydalı olduğunu belirttiler. Okulda derslerde teorik olarak okudukları birçok konuyu sahada uygulanmış bir şekilde görmenin kendilerine büyük bir katkı sağladığını ifade ettiler. Kariyer hedeflerini belirlemek, çalışacakları alanı seçmek açısından aydınlatıcı bir gezi olduğunu söyleyerek, YEDAŞ ekiplerine teşekkür ettiler.