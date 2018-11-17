İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma camdaki parmak izinden cinayet şüphelisini yakaladı

Samsun’un Kavak ilçesinde evinde öldürülen şahsın katil zanlısı, jandarmanın penceredeki camdan elde ettiği parmak izinden yakalanarak tutuklandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde evinde öldürülen şahsın katil zanlısı, jandarmanın penceredeki camdan elde ettiği parmak izinden yakalanarak tutuklandı.


Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Aytaç (65) ev yaptırmak için memleketi Samsun'a geldi. Karabük Demir Çelik Fabrikasından emekli olduğu öğrenilen Abdullah Aytaç, bankadan 60 bin lira para çekti. Evin temeline başlayan Abdullah Aytaç'ın, Gebze'ye geri dönmek için hazırlık yaparken ailesi ile irtibatı kesildi. Gebze'deki ailesi telefonla ulaşamadığı Abdullah Aytaç'ın durumunu Kavak'taki yakınlarına haber verdi. Eve gidip yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, Abdullah Aytaç'ı yatağında tüfekle kafasından vurularak öldürülmüş halde buldu.


Kavak İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri cinayetin para için işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak olayla ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. Şüpheli şahıslar üzerinden araştırma yapan jandarma ekipleri, öldürülen Abdullah Aytaç'ın evinin penceresinden elde ettiği parmak izinden yola çıkarak cinayet şüphelisinin komşusu A.G. (38) olduğunu tespit etti. Jandarmadaki sorgusunun ardından Kavak Adliyesine sevk edilen A.G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.