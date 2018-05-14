Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Kırıkkale’de

Kırıkkaleli olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, şehri ziyaret ederek Büyük Şehir Parkı’nı gezdi. İl Jandarma Komutanlığında resmi törenle karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra valiliği ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan da şehirle ilgili bilgiler alan Orgeneral Çetin, “Ağırlığımızı daha çok terör ve terörle mücadelede bulunduğumuz doğu illerine verdiğimiz için Kırıkkale gibi huzurlu, sakin bir şehre çok fazla gelemedik. Ama her yer bizim için önemli. Kendi memleketimde olmaktan dolayı da ayrıca mutluyum. Bütün hemşehrilerimize hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

Ziyaretlerin ardından Belediye Başkanı Saygılı, Orgeneral Çetin ile birlikte şehri gezdi. Öncelikle Büyük Şehir Parkı ziyaret edildi. Kırıkkale’nin simgesi olan MPT-76 ve Mehmetçik heykelinin önünde hatıra fotoğrafı çekilen Orgeneral Çetin, vatandaşlarla sohbet etti. Belediye Başkanı Saygılı, ziyaretlerinden dolayı Orgeneral Çetin’e teşekkür etti. Gezi, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ile devam etti.