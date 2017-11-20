Jandarma komutanına veda yemeği

Bafra Öğretmenevinde verilen yemeğe Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Binbaşı İlhan Güngör, daire amirleri, sivil toplum örgütleri ve oda başkanları ve temsilcileri katıldı.

Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, görev süresince uyumlu ve gayretli çalışmaları nedeni ile İlçe Jandarma Komutanı İlhan Güngör’e teşekkür etti ve başarı belgesi takdim etti.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise yaptığı konuşmada, “Yaşamda önemli olan insanların geride ne bıraktığı nasıl yaşadığıdır. İlhan Binbaşımız her kesimin beğenisini kazanmış, arkasında iyi bir miras bırakmıştır. Kendisini tanımaktan mutluyuz. Bafra’ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Veda konuşması yapan Binbaşı İlhan Güngör, “Düzenlenen yemek nedeniyle Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza, katılımları nedeni ile burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Zihninizde olumlu düşünceler bırakabilmişsek ne mutlu bize. Ben bunu sadece bir İlhan Binbaşı davası olarak değil, bir jandarma bir asker davası olarak görüyorum. En azından bu yönden gurur duyarız. Bizden sonra göreve gelen arkadaşımız da gayet donanımlı, kendisine de başarılar diliyorum. Bafra önemli bir ilçe. Burada görev yapmaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Binbaşı İlhan Güngör ve eşine hediyeler takdim edildi.