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13 Haziran 2018 18:12

Jandarmadan “drone” ile trafik denetimi

Samsun İl jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında "drone" eşliğinde denetimler başlatıldı.

Jandarmadan “drone” ile trafik denetimi

13 Haziran 2018 18:12


Samsun İl jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında tüm vatandaşların güvenli ve huzurlu bir yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla tüm jandarma bölgesinde "drone" eşliğinde denetimler yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarını aza indirmek için denetimlerini artıran Bafra İlçe Jandarma Trafik Timi ve motorize ekiplerince de bayram boyunca drone eşliğinde denetimler sürecek. Yapılan denetimler esnasında özellikle hız, hatalı sollama, ve emniyet kemeri konularında uyarılarak bilgilendirme yapıldı. Sürücülere ayrıca eğitici broşürler dağıtıldı.


Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimler esnasında cezadan ziyade sürücülere bilgi verildi ve uyarılarda bulunuldu.




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