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Jandarmadan helikopterli kenevir araması

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı personelinin katılımıyla yasa dışı kenevir ekimine müsait yerlerde helikopterli arama kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.


Samsun Valiliği, yasa dışı ekimi gerçekleştirilebilecek yerlerde yapılan kontrol faaliyetleri hakkında açıklamada yayımladı. Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Narkotik ağırlıklı güven ve huzur uygulaması kapsamında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı personelinin katılımıyla, Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına ait helikopterle 11 Eylül 2018 tarihinde saat 11.30-13.30 saatleri arasında, ilimiz Ayvacık ilçesi Çökekli ve Başalan Mahalleleri arasında yasa dışı kenevir ekimine müsait ormanlık arazi ve dere yataklarında havadan kontrol faaliyeti icra edilmiştir.”

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