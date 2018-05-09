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09 Mayıs 2018 16:26

Jandarmadan huzurevine “Anneler Günü” ziyareti

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığından bir grup asker Bafra 75.

Jandarmadan huzurevine “Anneler Günü” ziyareti

09 Mayıs 2018 16:26

Yıl Huzurevini ziyaret ederek, buradaki yaşlı kadınların ’Anneler Günü’nü kutladı.


Anneler Günü dolayısıyla, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığından astsubay, uzman jandarma ve erlerden oluşturulan heyet, göreve yeni başlayan Bafra 75. Yıl Huzurevi Müdürü Hasan Zeren’i de makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Kurum müdürü Hasan Zeren ile birlikte yaşlıları da ziyaret eden jandarma heyeti, ellerini öpüp gül vererek Anneler Günü’nü kutladı. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette askerlerle, huzurevi sakinleri bol bol sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.




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