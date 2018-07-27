Jandarmadan kitap okuma etkinliğine destek

7’den 70’e herkese kitap sevgisinin ve okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla 8 Şubat 2018 tarihinde başlatılan Samsun İçin Okuma Vakti etkinliği kapsamında Ayvacık, Tekkeköy ve Terme İlçe Jandarma Komutanlıkları da proje kapsamında okuma saatleri oluşturarak kitap okuma etkinliğine destek oldu. Proje kapsamında komutanlıklarda görev yapan jandarmalar her gün aynı saatte kitap okuyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Samsun İçin Okuma Vakti etkinliğine her gün büyük bir kararlılıkla destek veren Ayvacık, Tekkeköy ve Terme Jandarma Komutanlıklarını ziyaret etti. Proje kapsamında yöneticisinden esnafına, sporcusundan askerine kadar herkesin okuma alışkanlığı kazandırmak için seferber olduğunu söyleyen Coşkun Esen, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan jandarma teşkilatımız da bu etkinliğe başladığı günden itibaren büyük bir kararlılıkla destek veriyor. Kaçakçılıktan hırsızlığa, trafik denetimlerinden asayiş olaylarına kadar suçla ve suçluyla mücadelenin her noktasında başarıyla görev yapan jandarmanın kahraman evlatları bu defa da okumanın bir alışkanlık haline getirilmesi için çabalıyor. Toplumun okuma alışkanlıklarının artması konusundaki bu çabayı gösteren kahraman evlatlarımıza teşekkür ediyor, bu olayın ülkemiz genelinde de yaygınlaştırılmasını umut ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen; Terme Jandarma Komutanı Binbaşı Talip Sevim, Tekkeköy Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadullah Kalaycı ve Ayvacık Jandarma Komutanı J.Asb.Kıd. Başçavuş Çağatay Büyükada’ya ve tüm jandarma personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca jandarmaya okumaları için yeni kitaplar hediye edildi.