Jandarmadan, ormanda ’hasada bir kala’ şafak operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uzun süredir yapılan takip ve çalışma neticesinde, sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda, ormanlık alanda özel olarak açılmış bir bölümde, kenevir yetiştirmek amacı ile kurulu düzenek tespit edildi. Tespit edilen alanda, çok miktarda kova ile hortum, kazma ve kürek bulunduğu görüldü. Ekim alanı ve çevresinde yaklaşık 3,750 gr kubar esrar maddesi ve 250 kök civarında kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak kimliği tespit edilen şüpheliler M.D. ve N.D. isimli şahıslar yakalanarak Cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.