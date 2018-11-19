Jandarmadan servis denetimleri

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba trafik timlerince Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi'nde öğrenci servis kontrolü yapıldı. Kontroller esnasında serviste bulunan öğrencilere ve servis şoförlerine trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatıldı. Kontrol formlarına göre gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygulama sona erdi.

Kontroller hakkında bilgi veren Salıpazarı İlçe Kaymakamı Ali Osman Bulat, “İçişleri Bakanlığımızın eylem planı kapsamında trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturması amacıyla jandarmamız ve emniyetimiz tarafından yapılan servis kontrolleri ile öğrencilerin ve servis şoförlerinin bilinçlendirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Kolluk güçlerimizin denetimleri hassasiyetle devam edecektir” dedi.

Okul idaresi ve veliler ise kontrollerden ve öğrencilerin bilgilendirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.