Jandarmanın eğitim hassasiyeti

Jandarmanın 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da güvenli bir eğitim için okul ziyareti ile jandarma trafik ekiplerince servis denetimleri hassasiyet ile devam ediyor

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığınca, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve jandarma personeli tarafından, Muslubey İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilere ikramda bulunuldu, daha sonra servis şoförleri ve okul idaresi ile güvenli eğitim konusunda koordine kurularak bilgilendirme yapıldı. Ardından Mili Eğitim Şube Müdürü Metin Keskin, Okul Müdürü İsmail Yiğit ve öğretmenlere başarılı bir eğitim-öğretim yılı dilenerek, yapılan sohbetin ardından ziyaret sona erdi.