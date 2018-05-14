Kabadüz Yaylası’nda birinci buluşma

Erikli-Kabadüz Köyleri Yayla Şenliği"nde Kabadüz Yaylası’nda buluştu.

Kısa sürede düzenlenen şenliğe katılımın yüksek ve organizasyonun düzenli olması vatandaşları memnun etti. Şenliğin ilk adımı Ahmet Çabuk, Bilal Aydın, Halil Taşkın, Katip Akkuş, Adnan Aci, Kabadüz Mahallesi Muhtarı Cevat Kol ve Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı tarafından atıldı. Her iki mahalle arasında bir platform oluşturularak şenlik yapılması kararı alındı. Ancak yasal oluşum uzun süreceği için iki mahallenin muhtarlıkları öncülüğünde ve Halil Taşkın’ın organizasyonunda "1. Erikli-Kabadüz Köyleri Yayla Şenliği" yapıldı.

Erikli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sarı şenliklerin insanları bir araya toplayan, tanıştıran ve kaynaştıran bir etkinlik olduğunu, geçmişten gelen kültürün yaşatılması ve kuşaklar arası kopuşun önlenmesi için çok anlam taşıdığını söyledi.

Kabadüz Mahallesi Muhtarı Cevat Kol, sosyal ve kültürel bir faaliyet olan şenliklerin insanları bir araya topladığını, birlik ve beraberlik ruhu oluşturduğunu vurguladı.

"Bizim kültürümüzde dayanışma var"

Organizasyona başkanlık eden Halil Taşkın, "Bizler doğup büyüdüğümüz köylerimizde kaybolmaya yüz tutmuş birlikteliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı yeniden canlandırarak kültürel değerlerimizi ortaya çıkarmak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir başlangıç yapmak istedik. Bizim kültürümüzde, geleneğimizde dostluk var, dayanışma kardeşlik var, sevgi, saygı edep var" dedi.

İlkadım ve Büyükşehir Belediyesine, destek veren herkese ve ana sponsor Yılmaz Uzunlar’a teşekkür eden Taşkın, birlik-beraberlik vurgusu yaptı.

Yerel sanatçılar Serdar Sarı, Samet Matur, Soner Kol, Fatih Ustasu, Fatih Yılmaz ve Ramazan Atar kemençe şov ve türkülerle yaylayı şenlendirdiler. Gönüllerince horon oynayan katılımcılar eğlenceli bir gün geçirdi. Atakum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi uzman öğretici Erhan Çabuk yönetiminde sundukları Artvin yöresi oyunları ile adeta nefes kesti. Şenliklerin olamazsa olmazı horonla sona eren şenlik birlik-beraberlik, dayanışma hoşgörü ortamında olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Şenliğe AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy, yönetim kurulu üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.