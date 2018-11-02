Kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kablo hırsızlığından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede yapılan istihbari çalışma neticesinde bir şahsın evine yapılan operasyonda Telekom'a ait yaklaşık 600-700 metre kablo çelik gergi teli, ruhsatsız av tüfeği ve kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli, yapılan soruşturmanın ardından cumhuriyet savcılığına çıkarıldı. Savcılıkta yapılan işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.