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03 Temmuz 2017 16:58

KADEM Sinema Akademisi Samsun’da

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Türkiye genelindeki KADEM il temsilciliklerinde gerçekleştirilecek olan KADEM Sinema Akademisi Antalya, Konya ve Bursa’dan sonra İstanbul ve Samsun’da gerçekleştiriliyor.

KADEM Sinema Akademisi Samsun’da

03 Temmuz 2017 16:58


Yönetmenlik, görüntü yönetmenliği, senaryo ve kurgu derslerinden oluşan sinema akademilerinin ilki olan Antalya KADEM Sinema Akademisi ilk mezunlarını 2017 Mayıs ayında vermişti. Türkiye’nin farklı illerinde yapılması planlanan KADEM Sinema Akademileri eğitimleri İstanbul ve Samsun illerinde Temmuz ayında başlayacak.


KADEM Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı, “Kadem Sinema Akademileri temsilciliklerimizde devam ediyor. Yaz döneminde Samsun temsilciliğimizde sinema akademisi teorik ve pratik eğitimlerle devam edecek. Akademiye ilgi oldukça yoğun. Bu yüzden başvuru süremizi uzattık. Mülakatlar sonrası eğitimlerimiz, proje partnerimiz Sinefesto ile devam edecek. Akademiye ilgi gösteren tüm katılımcılara temsilciliğimiz adına teşekkür ediyoruz. Mülakatlar sonrası akademiye kabul edilen öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.


Teorik ve pratik eğitimin birlikte verileceği KADEM Sinema Akademileri toplam 8 haftalık periyotlarda hafta sonları yapılacak. Katılımın ücretsiz olduğu akademilere öğrenci kabulleri ilgili temsilciliklerde gerçekleştirilecek mülakatlar ile yapılacak.


Sinefesto tarafından verilen derslerde usta isimler katılımcılara; senaryo, görüntü yönetmenliği, kurgu ve yönetmenlik konularında eğitim verecek. Ayrıca katılımcılar istedikleri projelere yönelik ünlü oyuncu ve yönetmenlerin katılımıyla ustalık sınıfları da gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda öğrenciler tarafından bir de kısa film çekilecek.


İstanbul ve Samsun KADEM Sinema Akademileri için başvurular 5 Temmuz 2017’ye kadar yapılabilecek.




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