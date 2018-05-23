KADEM’den ’Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimi’

Devletin kadın ve aileye verdiği sosyal destekler ve bu desteklere ulaşım noktasında Kamuya erişim modülünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ‘Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimleri’ aralıksız devam ediyor. Gerek şehir merkezinde gerekse ilçe ve köylerde planlanmış bir takvim çerçevesinde gerçekleşecek eğitimler, Çarşamba ilçesinden başlayarak şehir merkezindeki eğitimlerle sürüyor.

Sosyal Destekler ve Kamuya Erişim Eğitimleri’nin amacı ve hedefleri konusunda bilgi veren KADEM Samsun İl Temsilcisi Meral Kıvırcı, bu eğitimlerle amaçlarının hem şehir merkezinde hem de ilçelerde ve köylerde devletimizin kadın ve aileye verdiği destek ve yardımlar hakkında şehrin her köşesinde yaşayan kadınları bilgilendirmek ve bu yardımların doğru kişilere ulaştırılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Kıvırcı, “Eğitimlerimizi şehir merkezimizden ilçe ve devamında köylerimize taşıyoruz. Devlet destekleri konusunda bilgi sahibi olmayan kadın kalmayana dek, eğitimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.