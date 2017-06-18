Kadın basketbolda ilk olimpiyat heyecanı

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) ilk olimpiyat tecrübesini yaşayacak olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı kampa girdi. Ekim ayında başlayan yoğun çalışmalar sonucu oluşturulan kadronun yaş ortalaması ise 19.

Deaflympics’te Türkiye’yi temsil edecek olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı Samsun’da kampa girdi. Milli takım antrenörü Gaye Cilvezoğlu takımdaki son durumu aktardı. 14 kişilik olimpiyat kadrosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Cilvezoğlu, "Sakatlık olmadıkça bizim için her şeyin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Taktik ve teknik ağırlıklı çalışmalarımızla oyunlara hazırlanmaya devam ediyoruz. Ekibin seçimini yaparken Süper Lig takımlarından ve okul turnuvalarından yararlandık. Genç, dinamik ve potansiyeli yüksek bir kadromuz var. Teknik ekip olarak Ekim ayından bu yana düzenli maç takibi yapıyoruz. Bu maçlar sonucunda da 20 kişilik aday kadromuzu 14 kişiye indirdik" ifadelerini kullandı.

Olimpiyatta ev sahibi avantajını kullanmak istediklerini belirten Cilvezoğlu, "Hedefimiz bu sene büyük. Çünkü olimpiyat oyunlarının ev sahipliğini yapıyoruz. İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Sayın Yakup Kihtir’in destekği de çok büyük. Amacımız ilk üçe kalmak. Biz de ev sahibi avantajımızı kullanarak başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı Esin Bilgili ise ellerinden gelen en iyi performansı sergilemek istediklerini belirtirken, Türkiye için madalya almak istediklerini söyledi.

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı kadrosu şöyle;

"Çağla Aslan, Feyzanur Bal, Esin Bilgili, Dila Büyükavcı, Gamze Çalışkan, Büşra Çevik, İnci Göğer, Ecrin Köse, Gözdenur Örencik, Meltem Subaşı, Çağla Nur Uzundurukan, Merve Yeşilyurt, Hümeyra Gündem, Kübra Demir."