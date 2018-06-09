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09 Haziran 2018 17:34

Kadın Emeği Pazarı’nı Çiğdem Karaaslan açtı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Kadın Emeği Pazarı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından açıldı.

Kadın Emeği Pazarı’nı Çiğdem Karaaslan açtı

09 Haziran 2018 17:34


AK Parti Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Vezirköprü Belediyesi tarafından alt yapısı hazırlanan Kadın Emeği Pazarı’nın açılışını gerçekleştirdi.


Köprülü Mehmet Paşa Parkı yanında, Toplum Sağlığı Merkezi önünde yer alan alanda kurulan Kadın Emeği Pazarı’nı hizmete açan Çiğdem Karaaslan, "AK Parti iktidarları daima üreten kadınların yanında olmuştur. Bunu bugün burada bir kez daha herkese göstermiş olduk. Belediye Başkanımız İbrahim Sadık Edis’e her yönüyle anlamlı ve faydalı böylesine bir uygulamayı düşünüp hizmete soktuğu için teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızın ürettiklerini pazarlayıp satabilmeleri imkanını sunabilmek için seferber olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böylece ilçemizde aile ekonomilerine ciddi katkılar sağlayacağız. Bundan sonra da belirli dönemlerde Kadın Emeği Pazarları oluşturulacak" diye konuştu.




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