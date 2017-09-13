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13 Eylül 2017 18:17

Kadın hırsız buzdolabından kurban eti çaldı

Samsun’da hırsızlık suçundan 12 suç kaydı bulunan bir kadın girdiği evden 125 lira para ile buzdolabında bulunan 7 kilo kurban etini çaldı.

Kadın hırsız buzdolabından kurban eti çaldı

13 Eylül 2017 18:17


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın birinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S.(41), bayram sabahı kurbanlık kesim işlerini bitirdikten sonra etleri evinin buzdolabına koyup bayramlaşmak için Çarşamba ilçesine gitti. Geri döndüğünde evinin karıştırılmış olduğunu fark eden Mustafa S., evde buluna 125 lira bozuk para ile buzdolabında bulunan 7 kilo kurban etinin çalındığını fark etti. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu evden eti ve parayı 40 yaşındaki Ayşe A.’nın çaldığını tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından bugün yakalanarak gözaltına alınan Ayşe A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ayşe A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ayşe A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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