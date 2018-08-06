Kadın itfaiyecilerden aksiyon filmlerini aratmayan tatbikat

İş hayatında erkeklerin yapabildikleri tüm işi kendilerinin de yapabildiğini birçok meslek grubunda gösteren kadınlar, bu kez de itfaiyecilik mesleğine soyundu. Samsun’da 3 kadın öğrenci, itfaiyeci olabilmek için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında staja başladı. Yaklaşık 10 gündür İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde staj yapan kadınlar, yaptıkları zorlu eğitimle adeta erkeklere taş çıkarıyor. İlk olarak kadın stajyer itfaiye erlerine, çavuş ve eğitmenleri tarafından, “yangına ilk müdahale ve kurtarma operasyonları” gösteriliyor.

Eğitimlerini sahada başarıyla tamamlayan kadın stajyerler, başlarında eğitmenleri eşliğinde, “yangın söndürme ve kurtarma” tatbikatı yaptı. Sahada öğrendikleri eğitimleri tatbikatta gözler önüne seren stajyer itfaiyeciler, nefes kesen tatbikata imza attı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu, “Bu dönem içerisinde arkadaşlarımız en iyi mesleklerden birini seçtiler. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Onlar için burada olmak büyük bir avantaj. Çünkü burada aldıkları eğitimle, itfaiyenin bütün yapısal özelliklerini, müdahale şekillerini ve bir itfaiyecinin nasıl olması gerektiği eğitimlerini temelden alarak hem pratik hem de olaylara müdahale şeklini burada öğreniyorlar. Türkiye geneline baktığımızda kadın itfaiyeci sayısı oldukça az. Benim bu mesleği seçen kadın arkadaşlarımıza tavsiyem şudur: Gerçek anlamda bir mesleğe sahip olmak istiyorlarsa bu bölümü seçsinler” dedi.

Staj gören kadın öğrenciler ise bu mesleğin bir erkek mesleği olmadığını ve kendilerinin de yapabileceğini belirterek, “Bu mesleği içine girdikçe çok sevmeye başladık. Zevkli bir iş. Aldığımız eğitimler bazen bizleri zorluyor ancak bir erkek bunu yapabiliyorsa biz de yaparız” dediler.