Kadınlara ‘miyom' uyarısı

Dr. Özge Piri Mantar, özellikle 40 yaşın üstündeki kadınların yüzde 30'unda iyi huylu rahim kası tümörü olan miyomların görülebildiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Özge Piri Mantar, Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) bayan yönetici ve çalışanlarına "Kadın Hastaları ve Tedavi Yöntemleri" konulu seminer verdi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde bilgilendirme amacıyla düzenlenen sağlık seminerlerinin bir yenisini daha gerçekleştirildi.

Seminerde konuşan Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürü Fatih Esen, "Hastane olarak hem Samsun ve çevre il ve ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz sağlık seminerlerimizin bir yenisinde daha sizlerle bir aradayız. Bilgilendirmeye yönelik gerçekleştirdiğimiz programımızda alanında uzman doktorumuz kurumunuza gelerek öğrenmek istediğiniz konular üzerine bilgi sahibi yaparak aklınıza takılan sorulara da yanıt verme fırsatı oluyor" dedi.

Miyomlara dikkat

Daha sonra Dr. Özge Piri Mantar tarafından verilen seminerde bayan yönetici ve çalışanlarına "Kadın Hastaları ve Tedavi Yöntemleri" konulu bilgiler verildi. Opr. Dr. Özge Piri Mantar, kadınların sıkça rastladığı hastalıklar hakkında bilgilendirirken özellikle 40 yaşın üstündeki kadınların yüzde 30'unda görülebilen, iyi huylu rahim kası tümörü olan miyomlar konusunda uyardı.

Sorulara cevap verdi

Çoğu kez bulgu vermeyip ultrasonla tesadüfi olarak saptanan miyomların, rahim içindeki yerleşim yerine göre aşırı vajinal kanama, kasık ağrıları, sık idrara gitme isteği, kabızlık, gebelikte düşük ve kısırlık gibi durumlara neden olabileceğini belirten Dr. Özge Piri Mantar, kadınların sağlıkları açısından mutlaka belirli periyotlarda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından muayene edilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Dr. Özge Piri Mantar daha sonra kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.