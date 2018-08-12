Kadınlarda idrar kaçırmayı önlemenin yolları

Dr. M. Gürkan Özkan, kadınların günlük yaşantısında ve iş hayatında idrar kaçınma sorunun büyük problemlere yol açtığını belirterek, bayanların utanmadan mutlaka bir uzman doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesi Dr. M. Gürkan Özkan, idrar kaçırma hakkında bilgiler verdi. Özkan, “Kişinin idrarı geldiği zaman isteğin dışında tutamama haline idrar kaçırma diyebiliriz. İdrar kaçırma kişinin sosyal yaşantısını da etkilediği içinde tedavi edilmesi gereken bir durumdur” dedi.

İdrar kaçırma hastalığı hakkında bilgiler veren Dr. Gürkan Özkan, “30 ve 60 yaş arası ya da daha ileri yaşta her 4 kadından birinde bu problemi görmekteyiz. Ama bize gelen hastalarımız çekindiğinden dolayı çok daha az bilinmekte. Özellikle bayanlarda bu problemi görmekteyiz. İdrar kaçırma sorunun azaltılabileceğini ya da ortadan tamamen kaldırılabileceğini düşünüyoruz. İdrar kaçırmada tedavinin ilk basamağı mesane eğitimidir. Bunun için sıkışmayı geciktirmek için, tuvalete koşulmamalıdır. Ayakta durmalı ya da oturulmalıdır. Perineye (apış arası) basınç uygulanmalı, karın kaslarını gevşetmek için solunum egzersizi yapmalıdır. Eğer engel olunamıyorsa kaçırmayı önlemek için idrar yapılmalıdır. Saatli ve düzenli idrar yapma yanında normal idrar yaparken de idrarını tutma (durdurma) eğitimleri yapılmalıdır. İdrar kaçıran bir kimse zannedilenin tersine, gece haricinde bol sıvı almalıdır. Ayrıca kabızlığı önleyecek lifli besinler alınmalıdır” diye konuştu.

Günümüzde idrar kaçırma tedavisinin başarıyla yapıldığını söyleyen Özkan, şunları söyledi:

"Günümüzde yeni tekniklerin uygulanmasıyla, zorlanma tipi idrar kaçırma hastalıklarının yüzde 90’a yakını başarıyla tedavi edilmektedir. Hazneden lokal anestezi ile yapılan askı operasyonu neticesinde 20-30 dakikada bu problemden kurtulabilir. Estetik açıdan hiç bir yara izi olmaması avantajdır. Hastanede kalış süresi yalnızca 1 gündür. Bu anlamda İdrar kaçırma ciddi bir sağlık problemidir. Bayanlarımızın utangaçlığa yer vermeden bir doktora başvurmalı ve bu durumun tedavi edilebilir olduğunu bilmesi gerekmektedir."