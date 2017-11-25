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25 Kasım 2017 18:36

Kadınlardan ’şiddet’ eylemi

SAMSUN (İHA) – Samsun Kadın Dayanışması üyeleri, yaptıkları basın açıklaması ve canlandırmalarla kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Kadınlardan ’şiddet’ eylemi

25 Kasım 2017 18:36


Yıkılan eski Konak Sineması önünde toplanan Samsunlu kadınlar, pankartlar ve sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Erkekler tarafından öldürülen bazı kadınları da canlandıran eylemciler, kadınların daha özgür olması gerektiğini söyledi.


Grup adına 5 kişinin okuduğu ortak basın açıklamasında, “Sadece bugün değil, 1 yıldır bütün kentlerin merkezinde direniyoruz, itiraz ediyoruz. Hayatlarımızı çevreleyen, olağanlaştırılmaya çalışılan erkek şiddetine ve faşizmin her türlü uygulamasına karşı susmamaya devam ediyoruz. Nasıl bir hayat yaşayacağımıza bizler karar vermek istiyoruz. Emeğimizi görmezden gelmenize, kadınlara ucuz, esnek ve güvencesiz istihdamı dayatan geleneklerinize itaat etmiyoruz” dediler.


Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.




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