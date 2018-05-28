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28 Mayıs 2018 17:54

Kafede tanıştığı kıza evinin çatısında tecavüzden tutuklandı

Samsun’da 20 yaşındaki bir genç, kafede tanıştığı 15 yaşındaki kıza götürdüğü evlerinin çatısında tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Kafede tanıştığı kıza evinin çatısında tecavüzden tutuklandı

28 Mayıs 2018 17:54


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki G.Y. adlı kız çocuğu kafede tanıştığı N.K.’nin (20) kendisine içki içirip götürdüğü evin çatısında tecavüz ettiğini iddia etti. Kızın ailesinin şikayeti üzerine N.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan N.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren N.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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