İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafelerin internet hattı üzerinden ahlaksız paylaşıma adli kontrol

Samsun’da lokanta ve kafelerin internetini kullanarak üzerinden pornografik paylaşımlar yaptığı ileri sürülen bir şahıs, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da lokanta ve kafelerin internetini kullanarak üzerinden pornografik paylaşımlar yaptığı ileri sürülen bir şahıs, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, İlkadım ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden halka açık kafe ve lokantalardan Wifi ile internete bağlanıp sosyal medya üzerinden aralarında çocuk istismarının da yer aldığı müstehcen görüntüler yayınlayıp ayrıca cinsel birliktelik için anlaşmaya çalıştığı tespit edilen R.E.'yi (37) yakalayarak gözaltına aldı. Siber polisinin 4 ay süren fiziki ve teknik çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan R.E.'nin ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.


Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan R.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren R.E., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi ancak, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.