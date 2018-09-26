Kafelerin internet hattı üzerinden ahlaksız paylaşıma adli kontrol

Samsun'da lokanta ve kafelerin internetini kullanarak üzerinden pornografik paylaşımlar yaptığı ileri sürülen bir şahıs, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda sosyal medya üzerinden halka açık kafe ve lokantalardan Wifi ile internete bağlanıp sosyal medya üzerinden aralarında çocuk istismarının da yer aldığı müstehcen görüntüler yayınlayıp ayrıca cinsel birliktelik için anlaşmaya çalıştığı tespit edilen R.E.'yi (37) yakalayarak gözaltına aldı. Siber polisinin 4 ay süren fiziki ve teknik çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınan R.E.'nin ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan R.E., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren R.E., tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi ancak, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.