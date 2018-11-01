İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kafeteryada içecek kavgası: 1 yaralı

Samsun’da bir kafeteryada dışarıdan getirilen meşrubatla ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'da bir kafeteryada dışarıdan getirilen meşrubatla ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.'ye ait kaferyaya gelen müşteriler dışarıdan meşrubat getirip içmek istediler. Kafe sahibi A.T. söz konusu şahıslara dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesinin yasak olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan A.T. bu sırada bir kişiyi bıçakla yaraladı. Tekkeköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyede fenalık geçiren A.T. polis tarafından hastaneye kaldırılarak tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.