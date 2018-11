Kafeteryada içecek kavgası: 1 yaralı

Samsun'da bir kafeteryada dışarıdan getirilen meşrubatla ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.'ye ait kaferyaya gelen müşteriler dışarıdan meşrubat getirip içmek istediler. Kafe sahibi A.T. söz konusu şahıslara dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesinin yasak olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan A.T. bu sırada bir kişiyi bıçakla yaraladı. Tekkeköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. Samsun Adliyesine sevk edildi. Adliyede fenalık geçiren A.T. polis tarafından hastaneye kaldırılarak tedavisinin ardından yeniden adliyeye getirildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.