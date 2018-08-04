Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü

Son dönemlerde bakır kaplara ilginin arması, kalaycılık mesleğinin de devam etmesini sağlıyor. Mutfaklarında bakır kap kullanan vatandaşlar bakır kabın dibindeki kalayın aşınması sonucu kalacı ustalarının yolunu tutuyor. Bakırın kullanımın artmasıyla kalay işlerinin de son iki yılda iki katına çıktığını ifade eden kalay ustası Mustafa Yüksel, bu durumdan oldukça memnun. İnsanların sağlıklarını düşündükleri için bakır kapları tercih ettiğini belirten Yüksel, insanların sağlık konusunda bilinçlenmesinin kalaya ve bakıra olan ilgiyi artırdığını söyledi. İş yoğunluğundan ötürü oğlunu da çırak olarak yanında yetiştiren Yüksel, kalaycılık mesleğinin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

"Bu meslek insanların sağlığı için gerekli"

Son iki yıldır kalay işinin gittikçe artmaya başladığını söyleyen kalaycı Mustafa Yüksel, "İnsanlar önceden bakırlarını bize hurda olarak getiriyordu. Şimdi ise bakır kaplarını kalaylatmak için bize getiriyor. Bakır konusunda insanlar her geçen gün daha fazla bilinçleniyor. Yiyecek içecekler için kullanılan bakır kaplar çok sağlıklı. Bunun kullanan insanlar da fark ediyor. Teflon ve alüminyumdan insanlar artık bıktı. Buraya gelen insanlar bakıra karşı eski özlemlerini de dile getiriyor. İnsanlar kalay yaptırmanın yanında bizden bakır kaplar da alıyor. Bakır kaplara ilginin artması bizi de oldukça memnun ediyor. Kalaycılık mesleği tarihin en eski mesleklerinden biri. Zor dönemleri olmuştur ama mutlaka bu işi yapan insanlar az da olsa oluyor. İki yıldır işlerimiz arttı. Yetiştiremediğimiz zamanlar oluyor. Bazen Pazar günlerimizde bile çalışıyoruz. İki yıl önce haftada iki sefer iş yerinde kalay için ocak yakıyordum. Son dönemde neredeyse her gün ocak yapıp kalay yapmaya başladım. Son iki yılda işlerimiz yüzde 200 arttı. İş yoğunluğundan dolayı oğlumda benimle birlikte çalışmaya başladı. Onun da bu mesleğe ilgisi var. Biz bu mesleği gençlere öğretmek istiyoruz. İnşallah oğlum da bu mesleği benden sonra devam ettirir. Çünkü bu meslek hem insanların sağlıklı yaşaması için gerekli hem de kültürümüzün bir parçası olduğu için değerli bir meslek. Halk Eğitim Merkezleri, kalaycılık ve bakırcılıkla ilgili kurslar açabilir. Yeni ustalar yetiştirip bu mesleği yaşatmış oluruz" dedi.

"Bakırın rengi bile acıktırıyor"

Yumurta tavasını kalaylatmak için kalaycıya getiren İbrahim Çelik isimli bir vatandaş ise, "Yumurtayı sürekli bakır tava da yiyoruz. Kuymak da yapıyoruz. Çünkü daha lezzetli oluyor. Küçükken evimizde bakır kaplar kullanılırdı. Bakırın rengi de içimizi ısıtıyoruz. Bakırın rengi bile acıktırıyor beni. Tavanın dibindeki kalay aşındığında kalaycıya götürüp kalaylatıyoruz" diye konuştu.