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01 Eylül 2018 11:56

Kalbi duran yeni doğmuş bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti

Samsun’da yeni doğan ve kalbi duran bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti.

Kalbi duran yeni doğmuş bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti

01 Eylül 2018 11:56


Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Devlet Hastanesinde dünyaya gelen ve daha yeni doğduğu için adı bile konmamış olup ailesinin soyadıyla ’bebek Akbulut’ diye kayıtlara geçen bebeğin doğduktan sonra kalbi durdu. Hastanedeki müdahaleyle kalbi çalıştırılan bebek, kuvöze konuldu ve solunum cihazına bağlanıp yeni doğan yoğun bakım servisine sevk edilmesi için Samsun 112 Acil Servis ekiplerinden ambulans helikopter istendi. Samsun’dan havalanan 112 Acil Servise ait ambulans helikopter, Vezirköprü ilçesine giderek bebeği alıp Samsun Helikopter Pistine getirdi. Buradan kara ambulansına nakledilen bebek, özel bir hastanenin yoğun bakım servisine gönderildi.




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