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19 Ağustos 2018 19:23

Kalbine yenik düşen polis için tören düzenledi

Samsun’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru Nevzat Tunçay (45) için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenledi.

Kalbine yenik düşen polis için tören düzenledi

19 Ağustos 2018 19:23


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli evli ve 1 çocuk babası Nevzat Tunçay, öğlen saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı bir özel hastanede bugün hayatını kaybetti. Polis memuru Tunçay için bugün İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.


Törende polis memuru için dualar edildi, özgeçmişi okundu. Törenin ardından polis memuru Tunçay’ın naaşı, cenaze aracıyla yarın toprağa verilmek üzere Ankara’ya gönderildi.


Samsun’da 2010 yılından beri İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan Tunçay’ın cenaze törenine Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, askeri ve mülkü erkan ile polis memurunun ailesi katıldı.




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