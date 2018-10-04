"Kalemin Bereketi, Hat ve Tezhip Sergisi" Samsun'da

Ünlü tezhip sanatçıları; Nilüfer Kurfeyz ve Selim Sağlam'ın da eserlerinin yer aldığı, "Kalemin Bereketi, Hat ve Tezhip Sergisi"nin yeni durağı Samsun oldu.

Albaraka Türk'ün kültür sanat etkinliklerinden biri olan "Kalemin Bereketi, Hat ve Tezhip Sergisi", Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesinde sanatseverlerle buluştu. Bolu, Amasya, Manisa, Bursa, Çorum ve Batman'dan sonraki durağı Samsun olan sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Serginin açılışını; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ yaptı.

Açılıştan sonra sergiyi gezen Samsun Valisi Osman Kaymak, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş'a hediye takdiminde bulunuldu.