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26 Haziran 2018 15:23

Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

26 Haziran 2018 15:23

Oğuzhan Yücel, sıcak havalarda kalp hastalarının kendilerine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.


Kalp krizi, kalp yetersizliğinin kötüleşmesi, ritim bozuklukları ve hastanelerde kalp hastalığı nedeniyle yatış oranlarının yazın daha çok yükseldiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Çiftlik Hastanesinden Oğuzhan Yücel, “Gün içinde sıcak saatlerde güneşten uzak durulmalıdır. Güneşlenmek ya da egzersizler ancak güneş ışınlarının etkisi yitirdiği akşam saatlerinde veya daha serin olan sabah erken saatlerde yapılmalıdır. Aşırı sıcak vücut ısısını da artırır. Vücut sıcak havada soğutma sistemini çalıştırmak için kan damarlarını genişlettiği için kalp atım hızı artar, cilde daha fazla kan gönderir ve terleme ile ısıyı azaltmaya çalışır. Ancak fazla nemli havalarda terleme ile soğutma sistemi etkin çalışamaz. Damar genişlemesi ve kalp hızı artışına eşlik eden sıvı kaybı, kalbi oldukça zorlar ve uzun süre bu koşullarda çalışan kalpte mevcut problemler belirginleşip, ağırlaşabilir. Göğüs ağrısı ortaya çıkabilir, kalp yetersizliği kötüleşebilir, tansiyon düşebilir ya da dengenin bozulması ile tansiyon aşırı yükselebilir. Özellikle yaşlı hastalarda bu durumlar ciddi sonuçlara yol açar. Egzersizin türü ve düzeyini belirlemek üzere kalp doktoru ile görüşülerek, bazı yaz sporları, denize girmek dahil yapılabilir. Yapılan egzersizlerin kalp sağlığını korumak için olduğu unutulmamalı ve egzersiz için sınırlar zorlanmamalıdır. Terlemeyi önleyen giysiler yerine açık renkli, rahat, bol, ince kumaşlar tercih edilmeli, şapka giyilmelidir. Doktorunuzla görüşmeden kalp ilaçlarınızı azaltmamalı, bırakmamalısınız” dedi.




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