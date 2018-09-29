Kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler

Samsun'da “29 Eylül Dünya Kalp Günü” dolayısıyla fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla yürüyüş ve bisiklet turu yapıldı.

Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi önünde düzenlenen Dünya Kalp Günü etkinliği; Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kardiyoloji Derneği ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği işbirliğinde gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç etkinlikte yaptığı açıklamada, “Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumludur. Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir. Her bir bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi için teşvik edilmesi gerekir. Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için; sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, alkol kullanmayın, kardiyovasküler riskinizi öğrenin, kilolu ya da obez olup olmadığınızı öğrenin, kan basıncınızı öğrenin, kan şekerinizi öğrenin, kan lipidlerinizi öğrenin. Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun” dedi.

Bisiklet turu ve yürüyüş etkinliğine Türk Kardiyoloji Derneği adına Prof. Dr. Mahmut Şahin, İl Sağlık Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.