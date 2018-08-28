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28 Ağustos 2018 12:01

Kalp ve damar hastalıklarını önlemenin yolları

İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Kalp ve damar hastalıklarını önlemenin yolları

28 Ağustos 2018 12:01

Yüksel Kaş, düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve beslenmeye özen göstermekle kalp-damar hastalıklarının yüzde 80 oranında önlenebildiğini söyledi.


Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Yüksel Kaş, kolesterol, yüksek kolesterol düzeyi ve tedavisi konusunda bilgi verdi. Dr. Yüksel Kaş, “Kalp damar hastalıklarını önlemenin en etkili yolu; risk faktörlerini (sigara, kolesterol, obezite, stres) ortadan kaldırmaya yönelik yaşam tarzı değişiklikleridir. Bu da düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve beslenmeye özen göstermektir. Bu şekilde kalp damar hastalıklarını yüzde 80 oranında önlemiş olabiliriz. Ne zaman ki bu tedbirler yetersiz kalır o zaman ilaç tedavisini kullanırız. Bu ilaçlardan sadece bir tanesi kolesterol düşürücü (statinler) ilaçlardır. Kolesterol düşürücü ilaçlar; kolesterolü düşürerek damar içinde aterom(kireçlenme) plağının oluşmasını önlemekte, oluşmuş olan plakları ise stabil hale getirerek ani ölümleri önlemektedir. 1990’lı yıllardan itibaren 200 binden fazla insanda kolesterol ilaçlarının kalp hastalığı riskini yüzde 25-45 oranında azalttığı kanıtlarla gösterilmiştir. Bu ilaçlardan en önemli faydayı kalp hastaları, diyabet hastaları, felç geçirenler ve kolesterolü çok yüksek olan hastalar görmektedir. Bu ilaçlar kılavuz önerilerine göre hastanın risk durumuna göre başlanmaktadır. Kolesterolü azıcık yüksek olup yaşam tarzı değişikliği hiç yapmamış bir hastaya hemen ilaç başlanmaz. Öncelikle hastalar yaşam tarzlarını değiştirmelidirler. Buna rağmen hala yüksekse ilaç başlanır. Başlandığında da hayat boyu kullanılması gereken ilaçlardır. Nasıl ki tansiyon ilaçlarını tansiyonumuz düşünce kesmiyoruz, kolesterol ilaçlarını da normale inince kesmememiz gerekir. Hayat boyu kullanılırlar. İlaç başlanınca da 3-6 aylık aralarla hekim tarafından kontrolleri yapılmalı” dedi.



“Kolesterol ilaçları aspirinden daha emniyetli”


Dr. Yüksel Kaş, yüksek kolesterol düzeyinde tedavi hakkında şu bilgileri verdi:


“Kolesterol düşürücü ilaçlar bugüne kadar koroner kalp hastalığından ölümü, kalp krizini ve felci engellediği bilinen en etkili tedavilerden bir tanesidir. Dünyada birçok farklı ülkede yapılmış güvenilir çalışmalarda etkili ve güvenli oldukları kanıtlanmıştır. Bu veriler de bir araya toplanıp uluslararası kılavuzlara girmektedir. Biz hekimler de bu uluslararası kılavuzların verilerini pratikte hastalarımıza uygulamaktayız. Kolesterol ilaçlarına karşı bireylerde karaciğer hastalığı oluşturma korkusu meydana çıkarmıştır. Oysa kolesterol ilaçları bugüne kadar bulunan ilaçlar arasında yan etkileri en az olanlardan birisidir. En önemli 2 yan etkisi; rabdomiyoliz dediğimiz böbrek yetmezliği ile birlikte kas harabiyeti gelişmesi, sıklığı yüzde 0,007’dir. Diğeri ise karaciğer yetmezliği, 100 bin hastada yüzde 0,5-1’dir. Bunun dışında kas ağrıları, hafif karaciğer enzim yüksekliği görülebilir. Sonuçta, kolesterol ilaçları aspirinden daha emniyetli ilaçladır.”




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