Kamu-üniversite-sanayi iş birliği gelişiyor

Dr. Sait Bilgiç, kamu-üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Samsun Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyarete; Rektör Bilgiç’in yanı sıra Rektör Yardımcısı ve Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Kurgan, Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş ve beraberinde Osman Özsoy eşlik etti.

Ziyaretin ilk durağı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) olurken Rektör Bilgiç ve beraberindeki heyete OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OSB’de kurulan OKA’nın yeni binasını tanıttı. Ziyarette Genel Sekreter Özen, OKA’nın faaliyetleri, projeleri ve işleyişi hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, OKA’yla olan iş birliklerinin önemine vurgu yaparak bu kapsamda gerçekleştirilen yatırımların karşılık bulması gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasında akademisyenlerle olacak diyalog ve iletişimin sağlıklı ve nitelikli olması gerektiğini belirten Rektör Bilgiç, "OMÜ ülkemizin ve bölgemizin gelişmesinde yaklaşık 2 bin 300 akademisyeniyle önemli bir kaynağa sahip. Yeşilyurt Demir Çelik MYO’muzun burada olması önemli bir avantaj teşkil ediyor. OKA’nın da artık burada faaliyet gösterecek olması her şeyden önce aynı çatı altında olmamızı sağlayacak. O nedenle elimizdeki mevcut yatırım projelerini ne kadar çok kullanabilirsek hedeflediğimiz amaçlara o kadar çok yaklaşmış oluruz" dedi.

İş yeri eğitimleri geliyor

OKA’nın ardından Yeşilyurt Demir Çelik MYO’ya geçen Rektör Bilgiç ve kendisine eşlik eden heyet burada öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Toplantı salonunda MYO Müdürü Doç. Dr. Yıldızlı, okulun Türkiye’de OSB içinde kurulu 8 okuldan biri olduğuna işaret ederken “Teknik alt yapımızı güçlendirmek ve de nitelikli tekniker yetiştirmek maksadıyla Yükseköğretim Kurumundan yaklaşık 2 milyon TL’ye ulaşan Türkiye’nin en büyük ikinci finansal desteğini aldık. Bununla beraber 7033 sayılı Kanun gereği OSB firmalarıyla yapacağımız iş yeri eğitimi protokolleri doğrultusunda tüm eğitim-öğretim programlarımızı yenileyip güncelledik. Artık iş yeri eğitimlerimizle öğrencilerimiz daha tecrübeli ve nitelikli mezun olabilecekler” diye konuştu.

“Ciddi oranda istihdam ve staj imkânı sağlıyoruz”

Ziyaretlerin bir sonraki adımı SAMPA Otomotiv oldu. Firmanın Genel Müdür Bülent Üstündağ, şirketin istihdam-üretim kapasitesi ve Yeşilyurt Demir Çelik MYO ile olan iş birlikleri sürecini “Üniversitemize ayrılan kontenjan sayısını 90’dan 115’e çıkardık. Firma bünyesinde çalışan AR-GE personelimiz 70 kişi; lisans mezunu çalışan sayımız ise 350 civarında olmakla birlikte bu personelimizin yüzde 4’ü engelli statüsünde. İlaveten 6 yurt dışı iştirakçisi ile 200 kişi daha firmamız bünyesinde. Bu çalışanlarımızla birlikte 30 bin ağır vasıta yedek parçası üretiyoruz ve dünyanın bu alanda üretim yapan sayılı firmalarından biri konumundayız. Ayrıca şunu da vurgulamak gerekir ki bir ağır vasıta taşıtının motor hariç yüzde 80’ini üretme potansiyeline sahibiz. Nitelikli iş gücümüzü arttırmak için Yeşilyurt Demir Çelik MYO’nun Otomotiv Programı öğrencilerinin iş yeri eğitimi almasına yönelik protokol hazırlığındayız” sözleriyle aktardı.

OMÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Kurgan mühendislik disiplininde iş yeri eğitimi öneminin altını çizerek “Mühendislik eğitiminde artık 4+1 modeline geçmek gerekiyor ve bu yönde adımlar atılmalı” dedi.

Söz alan Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy ise sanayide kapasite fazlası oluşması durumunda, üretim ihtiyacı duyulan alanlarda firmalarla koordinasyonun sağlanmasının bölge ve ülke yararına olacağını ifade etti.

“Çok proje var ama bilimiyle yapılmalı”

Ziyaret programının son etabında, Türkiye’nin savunma sanayinde en başarılı firmalarından Samsun Yurt Savunma Sanayi (SYS) ziyaret edildi. Ziyarette Rektör Bilgiç ve beraberindeki heyete, SYS Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral ve şirket CEO’su Utku Aral ile İşletme Müdürü Haldun Yanık rehberlik etti. Şirketin toplantı salonunda ağırlanan konuklara, Utku Aral tarafından SYS’nin Türkiye’deki organizasyon yapısı hakkında kısa bir sunum yapıldı. Utku Aral ulusal ve uluslararası birçok proje başvurusu yapılmasına rağmen söz konusu projelerde gelişmiş mühendislik metotlarına ve yeni yazılımlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Aral devamında “Bu anlamda firmalar, üretimde robotik teknolojilere entegre olabilmeli; kalifiye programlayıcı ve yazılımcılar yetiştirilmeli” sözlerine yer verdi.

“Geleceği çalışmamız lazım”

Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Zafer Aral da ziyarette orta teknolojili üretimden yüksek teknolojili üretime geçmek için üniversitelerle çalışmak gerektiğine vurgu yaparak, “Yüksek teknolojiyi Samsun’a yerleştirmek gerekiyor. Bu bakımdan KOBİ’lerin seri ve hassas üretime alıştırılması önem arz ediyor. Dolayısıyla bu hamleler yapılırsa bölgemizde savunma sanayi kümeleşmesi olacaktır ve böylelikle de mezunlar Samsun’dan kopmayacaklardır. Bu açıdan sanayi ile üniversiteyi buluşturamazsak geride kalırız. Yapmamız gereken şu: Samsun şehri hedeflerini belirlemeli ve bunları Üniversiteye sunmalı. Kısacası gelecek için birlikte çalışmamız lazım” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Kuran ise konuşmasında markalaşmayı öne çıkararak fikrî ve sınai mülkiyet hakları hususunda OMÜ TTO ve Teknopark olarak savunma sanayi projelerinde her zaman çözüm ortaklığı kurmada yardıma hazır olduklarını söyledi.

Toplantının sonunda Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve savunma sanayi projelerinin hazırlanmasında OMÜ’nün akademisyen ve altyapısıyla iş birliği ve iletişime açık olacağını vurgulayarak firma yöneticilerine heyet adına teşekkür etti.

Ziyarette yanı sıra, Rektör Bilgiç ve beraberindekiler SYS bünyesinde yeni açılan AR-GE Merkezini gezerek çalışanlarla sohbet etti.