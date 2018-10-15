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Kamyonet baraj gölüne uçtu: 1 ölü

Samsun’un Ayvacık ilçesinde kamyonetin Suat Uğurlu Baraj Gölü’ne uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kamyonetin Suat Uğurlu Baraj Gölü'ne uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Samsun-Ayvacık yolu Eyüp Sultan Mahallesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Ayvacık istikametine seyreden Turan Sarıoğlu'nun (55) kullandığı 55 AF 434 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak baraj gölüne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, sürücüyü gölün içinde bulunan araçtan çıkarttı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, 112 ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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