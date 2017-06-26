Kamyonet traktöre çarptı: 4 yaralı

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Ufuk Tacir (24) idaresindeki 55 EU 736 plakalı kamyonet, önünde aynı istikamete seyir halinde olan Burak Yılmaz (23) yönetimindeki traktöre çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü önce orta refüjde bulunan bariyerlere daha sonra yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarparak durdu. Kazada, kamyonet sürücüsü Ufuk Tacir ile kamyonette yolcu olarak bulunan Yaşar Tacir (58), Ömer Orhan Tacir (11) ve Erdoğan Akarsu yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.