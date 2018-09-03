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03 Eylül 2018 14:10

Kamyonetin çarptığı otomobil rampa yukarı takla attı: 2 yaralı

Samsun’da kapalı kasa kamyonet otomobile yandan çarptı.

Kamyonetin çarptığı otomobil rampa yukarı takla attı: 2 yaralı

03 Eylül 2018 14:10

Çarpma sonucu otomobilin rampa yukarı savrularak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atıf Diker idaresindeki 55 DS 732 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz kavşakta rampa yukarı çıkan Nazmiye Yılmaz idaresindeki 55 AKS 54 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil rampa yuvarı savrularak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Nazmiye Yılmaz ile yanında bulunan kayınvalidesi Fatma Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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