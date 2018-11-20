“Kanlı Nigar” 2018'in son temsilini yapıyor

Geçen sezon sahneye koyulan ve seyircisi tarafından büyük beğeni toplayan “Kanlı Nigar” müzikali 2018'in son temsilini 22 Kasım'da yapacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesinden geçen sezon sahneye koyulan, bizden hikayelerin yer aldığı “Kanlı Nigar” müzikali, 22 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Samsunlu sanatseverler için sahnelenecek. İzleyicisinden büyük beğeni toplayan eserin bestesi Cem İdiz, rejisörlüğü Haldun Özörten'e ait.

Müzikal 2019 yılında da sahnelenmeye devam edecek.