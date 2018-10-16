Kanlıca mantarı revaçta

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde havaların yağışlı gitmesi sonucu mantar bolluğu yaşanıyor.

İlçede en çok tüketilen kanlıca mantarının halk tarafından çok sevildiği, pazarları süsleyen tezgahlarda hemen satıldığı belirtildi. Yabani mantar türü olan kanlıca mantarının ormanlardan toplanarak pazarlara getirilmesi ile ekonomik değer kazandığı, az da olsa aile ekonomisine katkıda bulunduğu ifade edildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre kanlıca mantarının protein açısından önemli bir besin kaynağı olduğu, vücudun ihtiyaç duyduğu kalsiyum, fosfor, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineraller B1, B2 ve C vitaminleri içerdiği, bu nedenle son derece faydalı bir besin olduğu öğrenildi. İçerdiği aminoasitler, mineraller ve vitaminler nedeniyle kanlıca mantarı bağışıklık sisteminin güçlenmesine, tansiyonun düşmesine, şeker hastalığı tedavisine ve kanser önleme açısından faydalı olduğu belirtildi.

İlçenin Çorakdere Mahallesi'nde oturan Kıymet Sezgin, kızları ile çam ve meşe ormanlarında kanlıca mantarı toplayarak kilosunu 10 liradan pazarlarda sattıklarını, aile bütçesine ciddi katkı sağladıklarını belirterek son derece faydalı olan mantarı herkesin yemesi gerektiğini söyledi. İlçede kanlıca mantarının mangal, közleme, ızgara sote, kavurma, börek yapılıp pişirilerek yendiğini belirten Sezgin, eylül-ekim aylarında pikniklerde genelde mantarın közlenerek yendiğini kaydetti.