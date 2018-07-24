Kanser tedavisinde fark ücreti yok

Adem Dirican, kanser hastalarına verilen Kemoterapi ve Radyoterapinin yanında çoğu Onkolojik cerrahi ameliyatlarından, erişkin ve yeni doğan yoğun bakım hizmetlerinden, kemik iliği nakli, Bypass ameliyatları ile sarı-kırmızı acil servis alanlarında verilen hizmetlerden de fark ücreti alınmadığını ifade etti.

Kanser, ölüm nedenleri arasında dünyada ilk sıralarda yer almakta olup kişilerin yaşam şeklinde yapacağı küçük değişiklikler ile önlenebilmekte veya tehlike olmaktan çıkmaktadır. VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Adem Dirican, kanser hastalığının tedavi sürecinde hastalara gösterilen desteğin önemiyle ilgili bilgiler paylaştı.

Başhekim Dirican, "Milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanser, aslında erken tanı ile başarılı şekilde tedavi edilebilen bir hastalıktır. VM Medical Park Samsun Hastanesi Onkoloji Kliniğimizde, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi tedavilerin yanı sıra, hastaların moral ve motivasyonlarını da yüksek tutmaya çalışmaktayız" dedi.

Her daim kanser hastalarının yanında olduklarını dile getiren Dirican, kanser tedavisi sürecinde hastalardan fark ücreti alınmadığını da belirtti. Dirican, "Erken tanıyla başarılı şekilde tedavi edilebilen kanser hastalığında zaman çok önemlidir. Onkoloji Kliniği, hastanemizin diğer bölümleri ile koordineli çalışarak, hastalığın tedavi sürecinde büyük bir özveri göstermektedir. Hastalığı yenmek için biz üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz” diye konuştu.