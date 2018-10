"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" sebebiyle hastane çalışanları ve meme kanseri savaşçıları tarafından kurulan koronun konseri dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Liv Hospital Samsun Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı sebebi ile “Meme Kanseri'ne Karşı Birlikte Şarkı Söylüyoruz” konseri düzenledi. Meme kanserine dikkat çekmek isteyen hastane meme kanseri savaşçıları, Samsun Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve hastane çalışanlarından oluşan bir koro kurdu. Konser veren “Kanserle Savaş Korosu” büyük ilgi topladı. Koro dinletisi öncesi düzenlenen kokteylde KETEM bilgilendirme standı kurarken, Liv Hospital Samsun tarafından hazırlanan “Şarkını Söyle” platformunda ikramda bulunuldu pembe kurdele dağıtıldı. Ayrıca misafirler, “Korkma, bana olmaz deme, ihmal etme, kendini muayene et, kontrollerine zaman ayır” mesajları bulunan kartlarla fotoğraf çekimleri yaptırdı.

“Halkımızı bilinçlendirmek en büyük görevimiz”

Dinleti öncesi konuşma yapan Dr. Selami Arslan, "Meme kanserinin farkında olmak, kapıyı çalmadan kontrolleri yaptırmak çok önemli. Halkımızı bilinçlendirmek biz sağlık kurumlarının en büyük görevlerinden. Mutlaka yıllık kontrolleri yaptırmalı, kendinizi muayene etmelisiniz. Liv Hospital Samsun'un düzenlediği Meme Kanseri'ne Karşı Hep Birlikte Şarkı Söylüyoruz organizasyonu gibi yapılan etkinlikler bir ses olmak, farkındalık oluşturmak için büyük önem taşıyor. Böyle bir etkinliğe konuşmacı olarak katılmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

“Her meme kanserinin bir geçmişi var”

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan VM Medical Park Samsun Hastanesi Onkoloji Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gül, “Hiçbir meme kanseri vakası bir anda olmuyor, her vakanın bir geçmişi var. Sağlıksız hayat, düzensiz beslenme, zararlı ve hazır besin tüketimi, günlük egzersizden uzak bir hayat tüm bu saydığım faktörler kanserlerin tetikleyicisidir. Gelin her yere arabayla gitmek, katları asansörle çıkmak yerine yürüyelim; temiz yiyelim sağlığımıza önem gösterelim. Her dikkatli davranış daha çok sağlığımızı garantilemektir. Meme Kanseri risklerini azaltmak sizin elinizde, kendinizi kontrol edin, muayene edin ve lütfen kontrolleri ihmal etmeyin. En önemli şeylerden biri moral, motivasyon bu hastalıklarda. Çünkü hastalıkların psikoloji ile ilgisi büyük. Bugün de bir araya gelme amacımız gibi gelin hep birlikte şarkılar söyleyelim. Meme kanserinden korkmuyoruz, kansere karşı hep birlikte şarkılar söylüyoruz” diye konuştu.

“Kişilerin moral motivasyonu sağlanmalı”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniğinden Prof. Dr. Davut Albayrak ise şunları söyledi:

“Kanser hastalıklarında erken teşhis çok önemli. Bu hastalıklar toplumumuzda travmatik olarak karşılanıyor aslında böyle olmamalı, bu şekilde olduğu sürece kanser hastalarının motivasyonu hep düşük olacaktır. Böyle olduğu sürece kişilerin moral, motivasyonu sağlanması zor olmaktadır. Aksine toplumumuza kanser hastalıklarının korkulacak bir hastalık değil alt edilebilir bir hastalık olduğu bilincini vermeliyiz. Bunun için farkındalık oluşturacak etkinlikler; özellikle Liv Hospital Samsun'un şarkılarla türkülerle düzenlediği gibi organizasyonların yapılması moral motivasyon için mutlaka çoğaltılmalı.”

Dinleti, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş ve İşletme Müdürü Fatma Tan Dürüst'ün sanatçılara, koro üyelerine ve konuşmacılara çiçek takdiminin ardından tüm Liv Hospital Samsun ailesinin sahneye çıkıp son şarkıyı hep birlikte seslendirmeleri ile son buldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Selam Arslan da dinletiye katıldı.