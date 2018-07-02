Kanyonda kaybolan tur rehberini özel tim arıyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu’nda özel bir şirkete bağlı olarak çalışan tur rehberi Selçuk Korkut, dün kanyona açıldıkları tekneden suya atladı. Suya atladıktan bir müddet sonra gözlerden uzaklaşan ve kaybolan tur rehberinden 1 gündür haber alınamıyor. Olay yerine gelen çok sayıda deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar suda kaybolan genci bulmak için 1 gündür çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına ara veren ekipler, bugün Ankara’dan gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi ile birlikte tekrar çalışmalara başladı. Ekipler, derinliği yer yer 70 metreyi bulan suda gence ait bir iz bulmaya çalışıyor.

Öte yandan, tur rehberinin arama ve kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, kanyona tur teknelerinin geçişine izin vermiyor. Alınan bilgiye göre, çalışmalar bitene kadar tur teknelerinin kanyona açılmaması istendi.